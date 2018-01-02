В Госдуме новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке»

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в разговоре с RT прокомментировал новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко к украинским гражданам.

В частности, Порошенко обратился к жителям Крыма, Севастополя, Донецка и Луганска, назвав их «братьями и сёстрами» Украины, а также отметил оптимизм, веру в свою страну и в свои силы как главные ресурсы украинского народа.

«Учитывая отторжение украинского населения от своих лидеров, Порошенко пытается „добрым словом” формировать сторонников в Крыму и в Донбассе. Правда, следует заметить, что в этой ситуации, после бомбардировок и диверсий, все его слова — это яд в блестящей обёртке. Верить хладнокровному убийце собственного народа могут лишь сумасшедшие, а ещё западное сообщество. С такими рулевыми никакой оптимизм не поможет. Хотя, без сомнения, украинский народ не падает духом даже в самых сложных ситуациях. И я не исключаю, что на этой оптимистичной ноте они сбросят со свой шеи порошенковское ярмо», — считает парламентарий.