В Латвии без объяснений задержали репортера из РФ

Русский корреспондент Анатолий Курлаев, которого до этого задержали в Латвии, объявлен в государстве личностью нон грата с 2015 года.

«Я вчера (1 января) прилетел в Ригу», — говорит корреспондент. Позже репортера задержали в одном из торговых центров города, объяснив, что ему пожизненно запрещен заезд в страну. «Обстоятельств не объяснили», — проинформировал Курлаев.

До этого Курлаев объявил радиостанции Baltkom, что латвийские правоохранители задержали его в Риге и планируют выслать из страны.

В беседе с «360» Курлаев сказал, что с нынешнего года он не один раз был в Латвии и сложностей не возникало. После меня будут провожать до самолёта, — проинформировал Курлаев.

По утверждению Кураева, он вплоть до этого времени находится в милиции, после чего, вероятно, будет депортирован из страны.

«Сейчас меня из милиции привезут в ведомство, занимающееся депортацией. После меня будут провожать до самолёта», — добавил задержанный житель россии. Причины данного запрета латвийские власти не называют.

Супруге репортера проинформировали, что он будет депортирован из страны на протяжении 24 часов.