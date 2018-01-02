Всему есть предел: Россия ввела ответные меры на действия США

Россия – США, последние новости сегодня – 2 января. В российском руководстве принято решение о введении ряда ограничений в отношении наблюдателей из США, которые совершают облет территории государства в рамках договора об открытом небе. Количество доступных для Соединенных Штатов аэродромов с первого января 2018 года сокращено. Об этом информирует РИА «Новости».

Неназванный военно-дипломатический источник прокомментировал изданию решение Москвы. В сообщении говорится о том, что данный шаг является зеркальным на ранее заявленные Вашингтоном меры в отношении России, введение которых намечено на январь.

Кроме того, российская сторона ранее проинформировала США об остановке с первого января 2018 года действия двусторонних соглашений, которые касаются облегчения процесса выполнения полетов по договору об открытом небе.