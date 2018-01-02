За новогодние праздники боевики понесли серьезные небоевые потери

По данным украинской разведки, число преступлений и происшествий в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ возросла.

Так, в ГУР МОУ отмечают: «В частности, 31 декабря 2017 года, в одной из частей 1 АК во время ссоры между офицерами и их подчиненными, один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четыре человека погибли (из них — один офицер), еще двое ранены;

в новогоднюю ночь трое российских военнослужащих с 1 АК, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили использовать для приготовления пищи неисправный газовый баллон, который взорвался и привел к их гибели;

1 января т.г. пьяными военными 1-го АК совершено два дорожно-транспортных происшествия, в результате чего было повреждено военные автомобили;

в тот же день в Луганске военнослужащие 2 АК, которые находились в состоянии алкогольного опьянения избили гражданских лиц, которые якобы нарушили правила пользования пиротехническими средствами вблизи расположения части;

в новогоднюю ночь боевик со 2-го АК, под воздействием наркотических веществ совершил суицид. По указанию командования, он был уволен задним числом (28-м декабря 2017)».