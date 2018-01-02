За сутки биоконтроль на границе прошли около 2 тыс. россиян

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, из них около 1 тыс. 900 человек являются гражданами России.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил:"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3 300 иностранцев из той категории, что подлежит биометрическому контролю, из них почти 1 900 — граждане РФ. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют».