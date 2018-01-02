Законы, вступающие в силу 2 января

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2017 года № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)»

Утверждены Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая его индексацию, и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию.

Предельный уровень цены будет рассчитываться, и утверждаться органами регулирования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2017 года № 1615 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719»

Установлены требования к радиоэлектронике для отнесения её к продукции, произведенной на территории РФ. В частности, к ним относится наличие: прав собственности на конструкторскую, технологическую документацию; сервисного центра на территории одной из стран — членов ЕАЭС, уполномоченный осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции.

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