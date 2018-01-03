Арифметика протестов: яйца на Украине оказались в 9 раз дороже, чем в Иране, а зарплата в два раза ниже

Политический аналитик Дмитрий Джангиров удачно сыронизировал над политизированной украинской публикой, в новогодние праздники неожиданно увлекшихся поддержкой “демократических митингов” в далеком Иране.

А знаете, какая у них при этом сейчас средняя зарплата?

Краткая справка для многочисленных «вновь прибывших» в информационное пространство экспертов по Ирану.

1) поводом для волнений стало повышение цены на яйца до 600 реалов за штуку;

2) курс иранской валюты на сегодня 1000 реалов = $0.02772;

3) одно яйцо стоит 46 копеек или 4.6 грн за десяток.

4) орган, регулирующий цены в Иране, снизил цену до 450 реалов = 35 копеек за яйцо или 3.5 грн за десяток и постановил нарастить импорт.

5) яйца в Украине стоят в 7 раз дороже к нынешней цене в Иране и в 9 раз дороже — сниженной…

6) средняя зарплата в Иране в 2017 году — $420…

Примечание Русской Весны – средняя зарплата по Украине в 2017 году составляет 230 долларов, что почти в два раза меньше, чем в Иране.