Число жертв из-за протестов в Иране возросло до четырех человек

Об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на местное агентство ILNA.

В крупных городах исламской республики — Тегеране, Мешхеде, Исфахане, Реште — уже третий день проходят массовые акции протеста.

Недавно сообщалось о 2-х погибших в Доруде, но неизвестно, идет ли речь о них, либо о новых жертвах. При этом, по официальным данным, «силы безопасности не открывали огонь по протестующим».

До этого СМИ сообщали о 2-х погибших в городе Доруд и 2-х - в Изе (юго-запад страны). «Народ города Изе, подобно другим городам, выступил с протестом против финансовых трудностей, что, к сожалению, привело к погибели 2 человек и нескольким пострадавшим», — объявил Хедаятолла Хадеми, член парламента от региона, где произошел инцидент.

По утверждению руководителя государства Хасана Роухани, их предпосылкой стали как внутренние проблемы государства, так и подстрекательства извне. «Критика отличается от насилия, которое наносит вред национальной собственности», — цитирует его канал Press TV.