«Гром» не о том: испытания ракетного комплекса на Украине насмешили пользователей Сети (ФОТО, ВИДЕО)

3 января украинские СМИ радостно распространили видеокадры первых полевых испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром-2».

В КБ «Южном», специалисты которого занимаются разработкой указанного комплекса, утверждают, что «Гром-2» сможет поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 км.

Отметим, что в бравурных новостях, посвященных результатам испытания двигателя ракеты для «Грома-2», использовалась видеозапись с YouTube-канала «Национального промышленного портала» (первое видео).

В этой версии на видеокадры испытания наложена музыка, а длительность ролика составляет 1 минуту 20 сек.

Однако, есть и более полная (1 минута 37 секунд), озвученная версия ролика, также имеющая логотип КБ «Южного» в верхнем правом углу (второе видео).

Но украинские СМИ предпочли его «не заметить» по вполне понятной причине: в нем показан взрыв корпуса двигателя ракеты в ходе второго испытания.

Уточняется, что разрушение произошло на конечном участке работы двигателя из-за нерасчетного повышения давления выше допустимого.

Примечательно, что на униформе работников, принимающих участие в испытаниях двигателя ракеты, указан логотип Павлодарского механического завода (ПМЗ): одного из подразделений «Южмаша», который в советское время специализировался на создании твердотопливных баллистических ракет.

Однако после обретения Украиной «независимости» славные традиции предприятия канули в Лету, и ПМЗ перешел к выпуску сельхозмашин и кухонных комбайнов «Мрия».

Также пользователи Сети обращают внимание на несовпадение времен года: ролик начинается летними кадрами, а испытания двигателя проводятся зимой.