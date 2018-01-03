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Из-за беспорядков граждан России попросили избегать людных мест в Иране


Добавлено: 03 янв 2018 в 01:44, Категория: Политика
Из-за беспорядков граждан России попросили избегать людных мест в Иране

МИД РФ порекомендовал русским гражданам избегать мест массового скопления людей в Иране в связи с акциями протеста, которые на текущий момент проходят в государстве. Информация размещена на странице в социальная сеть Facebook русского министерства.

По имеющимся данным, руководство министерства напомнило о больших манифестациях, вызванных социальным недовольством, которые в настоящий момент проходят в больших городах Ирана. Рекомендуется сохранять внимательность и не посещать места массового скопления людей, — сказано в сообщении.

Агентство Reuters ссылаясь на публикации в социальных сетях информирует, что в иранском городе Доруд двое протестующих были застрелены полицией. «Имеют место столкновения протестующих с полицией», — указывается в сообщении центра.

Так, два человека получили огнестрельные ранения в городе Доруде на западе страны. Акции протеста стали более крупными с 2009 года.



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Добавлено: 03 янв 2018 в 01:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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