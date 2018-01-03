Израиль принял закон о цельном Иерусалиме, Палестина назвала его «объявлением войны»

Во вторник, 2 января, агентство Wafa сообщило, что секретарь председателя ПА Махмуда Аббаса (Абу-Мазена) Набиль Абу-Рудейна назвал накануне принятый Кнессетом закон об цельном Иерусалиме объявлением войны палестинскому народу.

Напомним, что в начале рабочей недели, 1 января, Кнессет большинством голосов принял поправку к Основному закону об Иерусалиме, предложенную министром просвещения Нафтали Беннетом и управляющим фракции партии «Еврейский дом», депутатом Кнессета Шули Муалем-Рафаэли.

Некоторое время назад парламент Израиля принял в заключительном чтении закон о цельном Иерусалиме, который подразумевает передачу любой части данного города, который Тель-Авив рассматривает как «единую и неделимую столицу» израильского государства, только при одобрении 80 членами Кнессета вместо прошлых 61. Такое мнение, как сообщило агентство WAFA, высказал во вторник официальный уполномоченный руководства Палестинской государственной администрации (ПНА) Набиль Абу Рудейна.

Слова политического деятеля передали уполномоченные зарубежной прессы.

Одна из 2-х крупнейших палестинских фракций — движение ХАМАС — в ответ на решение Кнессета призвало усилить сопротивление Израилю на захваченных землях — на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Руководство ХАМАС полагает, что похожие действия израильской стороны должны вынудить президента Палестины Махмуда Аббаса «прекратить всевозможные контакты в области безопасности с Тель-Авивом и объявить об окончании действия договоров в Осло». Он также добавил, что решение Трампа не может быть легитимным, как и решения израильского Кнессета.

Палестинцы видят Восточный Иерусалим (с международно-правовой точки зрения оккупирован Израилем) столицей своего будущего государства.

18 декабря по этому вопросу состоялось совещание Совета Безопасности ООН. Палестинцы настаивают, что в восточной части Иерусалима должна быть расположена столица будущего Палестинского государства.