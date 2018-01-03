Кабмин намерен поднять минимальную зарплату

По итогам первого квартала 2018 года правительство планирует рассмотреть возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил: «С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3723 гривен. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам I квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты».

При этом он подчеркнул, что для осуществления такого шага должны быть экономические предпосылки.

Розенко уточнил: «Мы должны нарастить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в Государственный бюджет. Ведь решение о повышении размера зарплат должно быть прежде всего экономически обоснованным».

По его словам, повышение соцстандартов и уровня соцзащиты населения — это идеология действующей власти: Розенко добавил: «Поэтому зарплаты и пенсии будут расти и дальше».