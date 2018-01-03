Кабмин сократил подозреваемого в шпионаже для РФ переводчика Гройсмана Ежова

Впоследствии выяснилось, что это Ежов, который в должности заместителя руководителя протокола премьера Владимира Гройсмана отвечал, в частности, за перевод во время встреч с зарубежными делегациями.

На текущей неделе показательно перед телекамерами арестовали заместителя руководителя протокольной службы премьера.

Также подчеркивается, что Ежов за время работы в Кабмине не имел доступа к национальной тайне.

Напомним, 21 декабря Служба безопасности Украины сказала о задержании депутата секретариата кабмина, которого подозревают в якобы имевшем место сотрудничестве с российскими спецслужбами.

«Да, сократили 21 декабря», — сообщили в секретариате. Как сообщал Укринформ, 20 декабря сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата секретариата Кабмина, которого завербовали русские спецслужбы во время его длительной командировки за рубежом.

Подозреваемый в шпионаже и работе на русские спецслужбы работник Секретариата Кабмина Украины Станислав Ежов уже уволен с должности.

Ежов был схвачен Службой безопасности Украины 21 декабря. В частности, Ежову не поручалась обработка документов с грифом «Для служебного пользования».