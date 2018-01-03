Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, в Донбассе нет реального прекращения огня и за последние дни погибли трое и ранены 15 украинских военных.

Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем отметил: «Я детально рассказал Зигмару (Габриэлю), какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, у нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было больше 60 обстрелов… Мы потерял трех наших воинов, 15 ранены».

Также, он назвал «провокационным шагом» вывод российских военных из состава СЦКК .

Embedded video for Климкин: В Донбассе нет реального перемирия

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