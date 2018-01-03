Командование Военно-медицинской академии поздравило с Новым годом военнослужащих срочной службы, которые проходят лечение в академии

2 января 2018 года на базе клиники факультетской терапии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова заместитель начальника академии по клинической работе полковник медицинской службы Н.Рыжман и исполняющий обязанности помощника начальника академии по работе с личным составом майор М.Кацуба поздравили военнослужащих по призыву, находящихся на стационарном лечении в Военно-медицинской академии. Молодые люди прибыли в Петербург из разных военных округов и с Северного флота.

В теплой, уютной обстановке чаепития полковник медицинской службы Н.Рыжман поздравил военнослужащих с наступившим Новым годом и вручил им подарки. Он пожелал им скорейшего выздоровления, возвращения в строй и успешного окончания воинской службы. Н.Рыжман обратил внимание на необычную встречу этого Нового года, попросил солдат не забывать родных и близких, и найти время для того, чтобы позвонить родителям или написать им письмо.

Военнослужащим, которые не смогли присутствовать на чаепитии, новогодние подарки вручили непосредственно в палатах, где они проходят лечение.

Подобные мероприятия традиционно проводятся в Военно-медицинской академии во время новогодних праздников.