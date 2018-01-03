Конфликт продолжается: Украина ответила на скандальное заявление премьер-министра Польши

Руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше отмечает, что слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о тысячах украинских беженцев в Польше не соответствуют действительности.По сравнению с предыдущими годами количество украинских беженцев в Польше или желающих получить международную защиту уменьшилась, а цифра, озвученная главой польского Кабмина, не соответствует действительности."Согласно официальной информации управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-ноября 2017 года до этого управление обратились лишь 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в 4 раза, а по сравнению с 2016 годом - вдвое. Вообще 21% граждан Украины попросил статуса беженца в 2017 году от общего количества иностранных граждан, которые обращаются за международной защитой", - отмечает украинский дипломат.