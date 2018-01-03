Лавров рассказал, чему он научился у Путина

Об этом жители Америки поведали в беседе с корреспондентом канала RT, передает РИА Новости.

Репортеры RT останавливали на улице американцев, демонстрировали им фрагмент интервью и спрашивали о том, может ли кого-то удивить то, что Лавров признал вмешательство РФ в выборы в США.

«Конечно. Я думаю, это безумно повлияет на публичное мнение», — сообщила одна из опрошенных девушек.

В интервью Лавров также упомянул о том, что шансы страны на нормализацию отношений с Западом в 2016-м году и победу сборной Российской Федерации на домашнем чемпионате мира примерно одинаковы.

Только один мужчина объявил, что если бы в Российской Федерации что-то и сделали, то никто бы в данном не признался.

Затем ведущий раскрыл карты и признался, что министр шутил. «Да, однако откуда нам знать, что он шутит», — удивился один из опрошенных.

Руководитель русского МИД, отвечая на вопрос ведущего Тиграна Кеосаяна касательно его загара о том, не сохранился ли он еще со времен работы Лаврова в Шри-Ланке в 1970-х годах, проинформировал: «Работал 4 года».

Как информирует РИА Новости, на вопрос, как удается с серьезным лицом произносить фразу «западные партнеры», Лавров подчеркнул, что этот навык он перенял у Президента России.

«Вы не все перечислили, что мы в 2015 году создали». Довелось работать. Из-за этого у нас не доходили руки до остальных вещей, которые по меньшей мере важны.