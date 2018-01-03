"Ман Сити" продлил серию без поражений в премьер-лиге до 22 матчей, обыграв "Уотфорд"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию в текущем сезоне английской футбольной премьер-лиги до 22 матчей, взяв верх над "Уотфордом".

Встреча 22-го тура, состоявшаяся во вторник в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе "горожан" отличились Рахим Стерлинг (1-я минута) и Серхио Агуэро (63), у гостей автоголом отметился Кристиан Кабаселе (13), Эндри Грэй поразил чужие ворота на 82-й. Как отмечает статистическая служба Opta, гол Стерлинга на 38-й секунде стал самым быстрым в нынешнем сезоне премьер-лиги.

Команда Хосепа Гвардиолы, не знающая поражений с начала сезона, лидирует в турнирной таблице с 62 очками. Отрыв от "Манчестер Юнайтед" составляет 15 баллов. "Уотфорд" (25) занимает десятое место.