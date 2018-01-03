Меры безопасности усилены вокруг посольства РФ в Иране

«Мы покидаем посольство только по служебной надобности либо выезжаем на небольшие расстояния», — сказал Ганенко.

Меры безопасности вокруг посольства РФ в Тегеране усилены с 31 декабря в связи с антиправительственными акциями.

Впрочем, никакой исключительности для русского посольства не делается: меры безопасности усилены вокруг всех диппредставительств стран. Там уточнили, что дополнительные меры безопасности были приняты еще 31-го декабря.

В посольстве подчеркнули, что вокруг здания миссии кроме служащих дипломатической милиции размещены дополнительные силы правоохранителей. Дипломат добавил, что сейчас ситуация в Тегеране стабильная.

Уполномоченный посольства подчеркнул, что информации по задержанным либо пострадавшим россиянам не поступало.