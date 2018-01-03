Михаил Саакашвили выступил с серьезным обвинением в адрес ГПУ и полиции

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что ответственность за убийство юриста Ирины Ноздровской лежит на Генеральной прокуратуре Украины и Национальной полиции. Об этом он заявил на заседании Апелляционного суда Киева.Саакашвили рассказал, что 29-летняя Ноздровская неоднократно обращалась к правоохранительным органам, сообщая о постоянных угрозах в ее адрес и прося защитить ее. Однако ни глава ГПУ Юрий Луценко, ни руководители Национальной полиции не сделали ничего, чтобы спасти ее жизнь, говорит Саакашвили.“У них просто нет времени! Они занимаются Саакашвили, они занимаются защитой коррупционеров у власти, они ищут врагов и их нейтрализуют. У них нет времени на защиту украинцев и восстановление справедливости”, - в свойственном себе эмоциональном стиле заявил третий президент Грузии.Напомним, Ноздровская вела дело против родственника высокопоставленного судьи. 1 января 2018 год ее тело обнаружили в реке возле села Демидов под Киевом. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье “умышленное убийство”.