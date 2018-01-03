Минюст сообщил о подготовке к новому обмену пленных

Очередная встреча, посвященная следующему этапу по обмену пленными между Украиной и ОРДЛО, назначена на 5 января.

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов сообщил: «Это очень большая работа и большой процесс, в который вовлечены много, как государственных учреждений, так и общественных учреждений, которые принимают участие во всей этой работе. На 5 число Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу, будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы».

Он добавил, что после 9 января начнутся переговоры о восстановлении утраченных документов освобожденных украинцев.