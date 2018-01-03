На Украине из-за нехватки оборудования перестала работать одна из угольных шахт

Шахта «Нововолынская 9» в Волынской области прекратила добывать уголь из-за нехватки оборудования.

Об этом 3 декабря сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает РИА «Новости».

«Нет зубцов на комбайн», — пояснил он в Facebook.

Кроме того, Волынец заявил, что на этой шахте также накопилась задолженность по заработной плате.

Украинские власти после начала конфликта в Донбассе утратили доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались наиболее прибыльные предприятия, где добывают антрацит. Шахты, оставшиеся под контролем украинских властей, занимаются добычей нерентабельных газовых углей, поэтому Киев вынужден импортировать уголь.