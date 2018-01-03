Названы сроки регистрации на пробное ВНО

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 9 по 31 января 2018 года. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования .

«Регистрация для участия в пробном ВНО продлится с 9 до 31 января 2018 года на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования», — сказано в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 24 марта, по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках — 31 марта. В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест по одному учебному предмету.

Результаты тестирования 30 марта, 6 апреля.