Полиция озвучила предварительную причину смерти Ирины Ноздровской?

Юрист и правозащитница Ирина Ноздровская, которая была убита 29 декабря, не была изнасилована или утоплена, а умерла от многочисленных колото-резанных ран.

Спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович сообщил: «Версия с изнасилованием отпадает, поскольку экспертиза показала, что его не было. На ее теле нашли колото-резаные раны на шее и на подбородке. То есть речь идет о насильственной смерти. На данный момент нет окончательных результатов СМЭ. По предварительной версии она умерла не от утопления, а именно от нанесения колото-резаных ран».

По его словам, пока не зафиксирован выезд никого из свидетелей по делу из Украины, о чем ранее сообщали пользователи соцсетей.