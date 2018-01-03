Президент подписал закон о посылках

Президент Украины утвердил предел на посылки из-за границы.

Президент Украины подписал закон об ограничении количества и стоимости посылок из-за рубежа. Но платить НДС в объеме 20%, пошлину в объеме 10% и акциз на отдельные категории товаров по четвертую посылку в месяц украинцы начнут уже с 1 января последующего года. Ежели ограничение превышено, нужно будет платить пошлину в объеме 20% от стоимости продукта.

Кроме того, безумно ограничены и частные заказы из Поднебесной — максимум на 150 евро в месяц. В нем сообщается о том, что после вступления его в силу можно будет получить из-за рубежа только три посылки в месяц, каждая стоимостью до 150 евро.

Ранее до 150 евро могла стоить одна беспошлинная посылка — а вот количество отправлений не ограничивалось.

1 января 2018 в силу вступили изменения в правилах беспошлинного ввоза товаров в ручном либо сопровождаемом багаже суммой до 500 евро, в аэропорту- до тысячи евро.

Согласно изменениям, при не менее частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до EUR 50.