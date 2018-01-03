Президент Южной Кореи поручил руководству готовиться к переговорам с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал стремление КНДР участвовать в Олимпиаде в Пхенчхане, передает РИА Новости. Об этом он объявил 2 января во время первого совещания государственного совета.

До этого Ким Чен Ын допустил участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане. Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин поручил руководству проработать вопрос о вероятном допуске спортсменов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх, которые состоятся в Пхёнчхане.

Южнокорейский лидер отдал приказ профильным министерствам оперативно создать варианты того, как северокорейские участники смогут представить свою страну. При всем этом МИД Южной Кореи предстоит проконсультироваться с союзными государствами и международным сообществом по задачам улучшения отношений с КНДР и решения имеющихся сложностей.

Президент Южной Кореи поручил подчиненным подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в соревнованиях. По его словам, власти КНДР и РК могут пользоваться данным случаем и провести чрезвычайные переговоры.