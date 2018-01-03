Путин пообещал Асаду поддержку в защите суверенитета Сирии

В адресованном президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду поздравлении… Об этом передает pr-служба Кремля.

Владимир Путин обозначил о собственных намерениях и в дальнейшем оказывать активную поддержку Сирийской Арабской Республики в защите государственной независимости, целостности и территориального единства, в развитии процесса политического урегулирования, а еще в усилиях по воссозданию национальной экономики.

Русский лидер Владимир Путин в процессе пожелания президента Сирии Башара Асада с Новым годом сделал главное объявление.

Глава государства подчеркнул, что победа на террористами и нормализация ситуация в Сирии отвечает интересам мирового сообщества, в том числе стран ближневосточного региона.

«Кроме того, В. Путин выразил убежденность в том, что в будущем году будет удачно продолжена общая работа по наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях, а еще координации усилий наших стран в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — сообщается в объявлении.

В телеграмме турецкому лидеру Эрдогану Владимир Путин обозначил, что в уходящем году удалось не только лишь на все 100% восстановить российско-турецкие отношения, однако и продвинуться вперед в развитии двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в поздравительном послании русского лидера, адресованном Асаду.