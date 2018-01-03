Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили перенесли

Апелляционный суд Киева продолжит рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) с требованием избрать меру пресечения в виде домашнего ареста лидеру "Движения новых сил" Михаила Саакашвили 11 января. Соответствующее решение в среду огласил председательствующий по делу судья."Суд принимает решение о переносе слушания на 11 января на 13:10", - сказал судья.Решение суда связано с необходимость присутствия на заседании 11 человек, которые могут предоставить пояснения. Ранее они заявляли о готовности поручиться за Саакашвили, среди них бывший премьер-министр Украины, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.