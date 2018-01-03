Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в ситуации между КНДР и США все ждут от Соединеных Штатов проявления здравого смысла и ответственности, а не состязания в том, у кого размер ядерной кнопки больше.

Так, Клинцевич отмечает: «Думаю, что США, как великой державе, не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки, к тому же это не тот аргумент, который может убедить ее лидера Ким Чен Ына. Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри — здравый смысл и ответственность. Вот их точно будет нечем бить».

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