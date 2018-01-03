Ростовчане отмечают новогодние праздники без хлеба

В Ростове-на-Дону с полок маленьких магазинов и огромных супермаркетов исчез самый главный продукт – хлеб.

То, что он теперь в дефиците, стало известно сразу после наступления Нового года. Как пишет источник, весь хлеб, выпеченный в минувшем году, уже разобрали, а свежий в торговые точки ещё не привозили. Есть информация, что он появится на полках магазинов не ранее, чем в 12.00 3 января. Между прочим, подобная ситуация в Ростове складывается ежегодно, поэтому многие горожане, помня об этом, закупают хлеб впрок 30–31 декабря.