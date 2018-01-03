Саакашвили: «Я не по зубам Порошенко»

Экс-глава Одесской ОГА, лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили высказал мнение, что президент Украины Петр Порошенко не желает видеть его в Украине, так как он говорит правду.

Саакашвили отметил: «В свое время другой грузин, который говорил правду, Георгий Гонгадзе, которого тоже президент Кучма — гораздо более сильный президент — не хотел видеть в Украине. Он кричал: „Уберите отсюда Гонгадзе!“, „Позвоните грузинскому послу: пусть забирает его из Украины!“ Потом Гонгадзе реально убрали. Я не хочу в этом обвинять президента Кучму, но он так и не оправился от этого удара. Я думаю, что для президента Порошенко… я гораздо менее по зубам, чем Гонгадзе был Кучме».

Саакашвили добавил, что Порошенко «допускает фатальную ошибку». Он уточнил: «На его месте если бы я внимательно наблюдал за событиями в Иране. Потому что мы ему даем шанс нормального политического процесса: без шантажа, без судебных дел, без высылки из страны, нормальный диалог, дебаты, нормальный переходный период. А он загоняет ситуацию в иранскую ситуацию».