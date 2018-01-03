Савченко предложила при обмене пленных верить боевикам «на слово»

Сейчас невозможен обмен пленными между Россией и Украиной из-за заявления Путина о том, что «политзаключенные» стран не привязаны к Минских договоренностях.

Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко.

«Обмен» всех на всех «идет в рамках Минского процесса и, кстати, все» наши «русские включены в списки ЛНР и ДНР», — сказала летчица.

По ее словам, в этой ситуации нужно пытаться связать эти два процесса или пойти на прямые обмены.

«В тот же Руслана Гаджиева и Виктора Агеева на Станислава Клиха и Александра Кольченко из-за их плохого состояния здоровья. Можно пойти по пути какой-то предвыборной амнистии для украинцев в России и амнистии для россиян у нас. Или передачи „третьей стороне“ — в ОРДЛО, под „джентельментское обещание“ дальнейшего освобождения наших в России. Но здесь есть большой риск что кто-то кого-то опять обманет», — добавила Савченко.

Она также отметила, что необходимо разработать механизм освобождения всех украинцев, сидящих в тюрьмах РФ.

«Лучше всего для нас — обменять на них граждан России. Последних у нас до трех десятков, из которых 14 — подтвержденных МИД России. Наших украинцев в России, учитывая крымских татар, в списке более шестидесяти. Из них 25 человек арестованы еще в 2014 году и сидят четвертый год», — заявила она.