Сайт спрогнозировал смерть 17 мировым знаменитостям в 2018 году

Сайт The DeathList опубликовал список имен знаменитостей, которые скорее всего, умрут в течение 2018 года.

В данном списке оказались физик Стивен Хоккинг (76 лет) и супруг Елизаветы II принц Филипп (97 лет).

Кроме того, «черном списке» значатся актер Кирк Дуглас (102 года), американский политик Джон Маккейн (82 года), модельер Пьер Карден (96 лет), создатель комиксов Стэн Ли (96 лет), экс-президент США Джимми Картер (94 года), диктатор Роберт Мугабе (94 года), экс-президент США Джордж Буш — старший.

Также, там фигурируют певец Шарль Азнавур (94 года), американский политик Генри Кессинджер (95 лет), бывший папа римский Бенедикт XVI (91 год), экс-президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), актер Шон Коннери (88 лет), и музыкант «Ролинг Стоунз» Ронни Вуд (71 год).

В прошлом году сайт предсказал кончину основателя Playboy Хью Хефнера, певца Фатса Домино и других. Еще за год до этого он предрек смерть Дэвида Боуи, Мухаммада Али, Виктории Вуд, Кэрри Фишер и Алана Рикмана.