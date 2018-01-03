Сборная Дании по хоккею победила белорусов в матче утешительного раунда МЧМ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Дании по хоккею нанесла поражение команде Белоруссии в первом матче утешительного раунда молодежного чемпионата мира, который проходит в США.

Встреча, состоявшаяся в Баффало, завершилась со счетом 5:4 (2:0, 0:2, 3:2) в пользу датчан, в составе которых дубль оформил Йоаким Бликфелль (50-я и 60-я минуты), по разу отличились Йонас Рёндбьерг (16), Филлип Шульц (17) и Андреас Грундтвиг (60). У белорусов шайбы забросили Илья Литвинов (22), Владислав Еременко (30), Иван Дроздов (42) и Игорь Мартынов (49).

Второй матч серии до двух побед пройдет 4 января. Команда, которая уступит в серии, покинет элитный дивизион.