СМИ: боец MMA Хабиб Нурмагомедов заработал $160 тыс за бой с Барбозой

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заработал 160 тысяч долларов по итогам поединка с бразильцем Эдсоном Барбозой, сообщает mmafighting.com.

Как отмечается в сообщении, соперник россиянина получит 75 тысяч долларов за бой, который прошел 30 декабря в рамках турнира UFC 219 в Лас-Вегасе. Наибольшую сумму денег заработали бразильянка Кристиана Жустину (500 тысяч долларов), которая нанесла поражение американке Холли Холм (300).

Нурмагомедов по итогам трех раундов одержал победу над Барбозой единогласным решением судей.