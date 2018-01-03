Соцсети: Боевики консервируют шахты Горловки без возможности восстановления

В оккупированной Горловке оккупационная «власть» консервирует все шахты без возможности дальнейшего восстановления предприятий.

По данным горловчан, большинство шахтеров с угольных предприятий оккупированного города уже уволены. К примеру, на шахте имени Калинина в штате осталось всего 30 человек.

Кроме того, люди отмечают в комментариях, что многие шахты оккупированных Горловки и Енакиево были затоплены еще в 2015 и 2016 годах, а работники объединения «Артемуголь», в которое входили данные предприятия, остались без работы.

Люди пишут: «В Артемугле трудилось 7 тысяч работников. Аминь их рабочим местам».

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