Совбез ООН не определился с датой заседания по ситуации в Иране

Дата заседания Собвеза ООН по Ирану пока не определена. Об этом заявил постпред Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Казахстанская сторона является председателем СБ ООН с 1 января. В первый день работы Совбеза Умаров заявил, что Иран на данный момент не включен в повестку дня организации.

Он отметил, что если какая-либо страна-член захочет поднять данный вопрос, то дипломаты будут готовы работать над этим. Умаров сообщил, что американская сторона уже выходила на связь по данному вопросу. Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли заявила журналистам, что США созовет «в ближайшие дни» экстренные сессии СБ и СПЧ.