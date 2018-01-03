США пригрозили Ирану санкциями из-за разгона протестующих

США рассматривают санкции в качестве вариантов ответа на действия иранских властей в отношении участников массовых демонстраций. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что в Белом доме считают беспорядки в Иране «народным восстанием». Также постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что США созовут экстренные заседания Совбеза и СПЧ ООН по ситуации в Иране.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметила, что Вашингтон не будет забегать вперед в том, что касается санкций. При этом Науэрт отметила, что они входя в широкий набор средств, которыми располагает американская сторона. Также она добавила, что США пристально наблюдают за сообщениями о возможном нарушении прав протестующих мирно.