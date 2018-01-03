Суд отказал Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидера партии «Рух новых сил», экс-главы Одесской ОГА о предоставлении ему статуса лица, требующего дополнительной защиты.

Судья Татьяна Скочок отметила: «Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью».

При этом представители защиты заявили о том, что намерены оспорить это решение в суде высшей инстанции.