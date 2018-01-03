Сын погибшего сенатора Тюльпанова прокатился по Петербургу со спецсигналами

Ролик, в котором Владислав Тюльпанов проезжает в иномарке по центру города и желает своим подписчикам «хорошего вечера», парень до этого обнародовал в своём профиле. Видео Владислав выложил в своем социальная сеть Instagram. Фоном к его словам слышны автомобильные сирены.

Ролик сопровождался записью: «Дорогие друзья, сегодня был очень тяжелый день и в настоящее время я еду домой отдыхать». Об этом он сказал радиостанции «Говорит Москва». Думаю, что это все-таки шутка. Ребёнок вполне мог так пошутить. Галицын также подчеркнул, что парень любил отца и хотел быть всегда на него похожим. Однако не забывайте, что это ребёнок. «Ну и у Вадима Альбертовича не было спецсигнала».

Владислав Тюльпанов — сын покойного сенатора от Петербурга Вадима Тюльпанова, который представлял в Совете Федерации город с 2011 года. До этого он восемь лет возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга. К середине весны 2015-го года Тюльпанов скончался от сердечной недостаточности. У Тюльпанова было двое детей: сын Вадим и дочь Милана.