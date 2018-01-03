Тука сообщил сколько украинцев, «осуждены» боевиками «ЛНР»

На Луганщине боевики «ЛНР» держат за решеткой 1407 украинцев, «осужденных» «судами республики» по непонятным законам.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сообщил: «Сейчас мы будем поднимать на самый высокий уровень вопросы, например, на Луганщине за это время осуждено (непонятно, каким судом, по какому закону) 1407 граждан Украины — жителей неконтролируемой территории. На каких основаниях эти люди отбывают наказание? «.

По его словам, этот вопрос нужно обсуждать и на международном уровне, поскольку осужденные являются гражданами Украины, поэтому отвечать они должны исключительно по украинскому законодательству.