Тука: Среди бывших пленных есть подозреваемые в финансировании терроризма

Среди лиц, освобожденных из плена боевиков «ДНР» и «ЛНР», есть подозреваемые в финансировании терроризма.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука сообщил, что освобожденные украинцы проходят проверку в СБУ и «абсолютно нормально к этому относятся», так как ко многим у правоохранителей «есть ряд вопросов».

Тука добавил: «Если говорить о военнослужащих, то есть люди, которых подозревают в… тяжких преступлениях, потому что у некоторых есть подозрения относительно передачи определенной информации противнику. По поводу гражданских, то есть люди, которых подозревают в мошенничестве, финансировании терроризма и также в передаче информации».