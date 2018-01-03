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Украина и Белоруссия: 2017-й – год «неслыханной свободы слова»


Добавлено: 03 янв 2018 в 21:56, Категория: Политика
Украина и Белоруссия: 2017-й – год «неслыханной свободы слова»

Накануне Нового года принято подводить итоги. И здесь интересно посмотреть на Украину и Беларусь: выясняется, что 2017 год у этих двух, казалось бы, совсем разных государств был богат на практически одинаковые события. Удивительно, но факт.

И в Белоруссии, и на Украине взялись за журналистов, причём обвиняют их по статьям, предполагающим огромные тюремные сроки. В 2017 году один из районных судов Житомирской области вынес приговор журналистам украинского «17 канала» Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину – их обвинили в содействии терроризму (!). Формально – за то, что оба в 2014 году несколько дней были в ДНР и якобы помогали в настройке YouTube-канала «Новороссия ТВ», фактически же – за репортажи из Донецка и критику киевского режима, высказывания в адрес участников «революции гидности», освещение темы криминальной добычи янтаря. Суд вынес беспрецедентно жёсткий приговор – 9 лет лишения свободы. Убийцы и насильники из так называемых добробатов могут аплодировать – многие из них получили меньшие сроки. А подозреваемые в убийстве Олеся Бузины отпущены под частичный домашний арест, личные обязательства или вообще без таковых.

Чтобы поддержать миф о том, что все критики украинской власти – агенты Кремля, Васильца и Тимонина настойчиво пытались «впихнуть» в обмен по формуле «306 на 74», который состоялся 27 декабря 2017 года. Журналисты отказались. «Я невиновен, никогда не держал оружия в руках, в конфликте на Донбассе никакого участия не принимал. Да, я хотел примирить воюющие стороны, освещать правдиво события на Донбассе, пресекать ложь в СМИ, но это не преступление и тем более не повод менять меня на наших пленных солдат. Я, конечно, понимаю, что очень удобно режиму Порошенко получать политические бонусы, обменивая на наших военнопленных тех, кто призывает к миру в Украине, тех, кто борется с ложью в СМИ, тех, кто критикует власть. Но это разве нормально? А у нас сейчас в Украине так: критикуешь власть, не поддерживаешь АТО, против олигархов не на словах, а на деле, не поддерживаешь режим, значит в тюрьму и на обмен под прессом СБУ», – сказал Дмитрий Василец в интервью украинскому изданию «Страна». По его словам, мотив ареста и приговора прост: «Нужно было, чтоб я не мешал большинству наших СМИ разжигать войну на Донбассе».

Ещё один показательный момент в этом деле: репрессии в отношении журналистов странным образом совпали с появлением на телеканале 1+1 сюжета, который с полным правом можно назвать доносом на коллег. Причиной столь изощрённого стукачества стала деятельность Васильца по выявлению и разоблачению лжи в украинских СМИ – журналист даже учредил «премию имени Геббельса» за самые невероятные фейки.

Новый, 2018 год Дмитрий Василец и Евгений Тимонин встретят за решёткой. Как и ещё один их коллега – Василий Муравицкий, которого за публикации в блогах и российских СМИ обвиняют на Украине в государственной измене, терроризме, разжигании национальной розни, посягательстве на территориальную целостность государства. Журналисту грозит 15 лет тюрьмы. Процесс уже назван в Национальном союзе журналистов Украины «судилищем за взгляды и высказывания, за журналистскую деятельность». С требованием освободить Муравицкого выступили многие международные правозащитные организации, включая Amnesty International, «Комитет защиты журналистов» (США), «Репортёры без границ (RSF)».

О деле Муравицкого знают и в Европарламенте, и в ОБСЕ, и в ООН. Сам Василий, обращаясь за поддержкой к европейцам, сказал: «Почему меня, журналиста, за моё право осуждают и обвиняют в государственной измене и подрывной диверсионной деятельности? Обратите внимание: журналистская статья называется «подрывной диверсионной деятельностью». Я – террорист?! Сторона обвинения утверждает, что я террорист и что своей статьёй я «взорвал» национальную безопасность. Вдумайтесь, как это можно сделать с помощью слова? Если говорить уже запрещено, если «говорить свои мысли запрещено», то так уже и заявляйте, но насколько это будет европейской практикой, я не уверен».

Экспертами статей Муравицкого выступали подразделения силовиков – МВД и СБУ и Министерства юстиции Украины. Обвинение противоречит и украинскому законодательству, вводящему запрет цензуры, и Европейской конвенции прав человека, и Международному пакту о гражданских и политических правах (украинское государство приостановило в связи с так называемой АТО ряд положений конвенции и пакта – и теперь бессовестно пользуется этим на глазах у Европы). Позиция той же Amnesty International в отношении житомирского журналиста такова: он «резко критиковал нынешнюю украинскую власть и отдельных чиновников… Важно отметить, что господин Муравицкий не пытался подстрекать к насилию или другим образом разжигать ненависть к народам и нациям или религиозным группам».

Но, несмотря на реакцию внутри страны и возмущение западных правозащитников, Василий Муравицкий по сей день в тюрьме. Он был арестован в день рождения ребёнка прямо в родильном доме, встретил в СИЗО своё 33-летие, в тюремной камере Лукьяновского следственного изолятора в Киеве для него наступит 2018 год. Суд не посчитал возможным изменить для журналиста меру пресечения – видимо, Муравицкого считают особо опасным преступником.

В Белоруссии истории Васильца, Тимонина и Муравицкого наверняка прочтут со смешанными чувствами – очень уж схожа судьба украинских журналистов с судьбой белорусских! Публицисты Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин тоже встретят Новый год за решёткой. И судят их тоже за свободомыслие. А поводом для ареста тоже является критика власти. И, надо же, их тоже держат в камере следственного изолятора как опаснейших злодеев долгое время (второй год)! Что до обвинения, создаётся впечатление, что Следственный комитет Беларуси консультировали сотрудники Службы безопасности Украины, а экстремизм в статьях Павловца, Шиптенко и Алимкина искали не местные, а киевские эксперты с привлечением вояк «Азова» или «Айдара» в качестве советников. Всем троим белорусским узникам вменяют разжигание межнациональной вражды, грозит им до 12 лет лишения свободы. Дело белорусских журналистов настолько созвучно с делом украинских, что поневоле задумаешься: кому выгодно, чтобы Беларусь была настолько схожа с Украиной, что не отличить? И Порошенко, получается, на фоне Лукашенко выглядит не таким уж одиноким врагом прессы, и один и тот же сигнал посылается и белорусам, и украинцам, ратующим за укрепление отношений с Россией: тема эта – нежелательна, говорить о ней вслух небезопасно, легко можно угодить в тюрьму. Как и за критику власти – хоть в Минске, хоть в Киеве.

Невесёлые получаются аналогии. Не случайно и украинские, и белорусские националисты называют и тех и других журналистов «ватными узниками» и аплодируют обвинению. Кстати, в Белоруссии реакция коллег Павловца, Шиптенко и Алимкина на их арест и обвинение примерно такая же, как и на Украине в связи с уголовным преследованием Васильца и Тимонина. «Советская Белоруссия» сравнила арестованных Павловца и Алимкина с «пропагандистами Геббельса и палачами концлагерей в Озаричах, Тростенце, Бухенвальде, Освенциме». Видимо, наработки украинских СМИ по расчеловечиванию сограждан нашли в Беларуси последователей! Хорош и белорусский основной свидетель обвинения, написавший донос в прокуратуру на одного из троих подсудимых: националист Денис Рабенок сам называет себя русофобом и экстремистом. «Мы будем есть на завтрак русскоязычных девушек», – пишет сей персонаж, но в разжигании межнациональной вражды его в Беларуси не обвиняют. Как это схоже с украинскими реалиями, в которых национал-радикалам дозволено практически всё! Вот и белорусское обвинение пошло по дорожке, проторенной СБУ.

Юрию Павловцу, Сергею Шиптенко и Дмитрию Алимкину остаётся надеяться только на то, что Минский городской суд в 2018 году будет принимать решение по их делу, не вдохновляясь практикой районного суда Житомирской области Украины, посчитавшего, что свободомыслие тянет на 9 лет тюрьмы.



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Добавлено: 03 янв 2018 в 21:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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