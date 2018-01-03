Украина расширила список запрещенной российской литературы

Художественный совет при Государственном комитете по телерадиовещанию Украины запретил российскую книгу «История», ориентированную на детскую аудиторию.

Так, по решению совета, расширен список книг, ввоз которых из России запрещен. По решению худсовета, в список добавлена 23-я книга — «История», вышедшая в прошлом году в издательстве АСТ. Так, в аннотации к изданию сказано, что в нем идет речь о пирамидах Хеопса, изобретениях Леонардо да Винчи и освоении космоса.

Ранее худсовет запретил сказки об Илье Муромце и Соловье-разбойнике, книги Бориса Акунина, включая «Историю Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы», Большая энциклопедия школьника, учебник по химии и прописи «Я пишу правильно. А также, от „Букваря“ к умению красиво и грамотно писать».