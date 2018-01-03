УНИКС, "Зенит" и "Локомотив-Кубань" стартуют в топ-16 баскетбольного Кубка Европы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Баскетболисты казанского УНИКСа, санкт-петербургского "Зенита" и краснодарского "Локомотива-Кубани" в среду начинают выступление в топ-16 Кубка Европы.

В среду "Локомотив" сыграет в гостях с черногорской "Будучностью", УНИКС примет французский АСВЕЛ, а "Зенит" встретится на выезде с литовским "Летувос Ритас".

Шестнадцать команд, преодолевших первый этап, разбиты на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. "Локомотив" сыграет в группе G с "Будучностью", итальянским "Тренто" и хорватской "Цедевитой", "Зенит" - в группе F c "Летувос Ритас", немецкой "Баварией" и итальянским "Турином". Соперниками УНИКСа по группе Н стали АСВЕЛ, итальянская "Реджо-Эмилия" и французский "Лимож".

Российские клубы в последние годы регулярно становились триумфаторами Кубка Европы. В предыдущих семи сезонах наши команды пять раз играли в финале и четырежды завоевывали трофей. УНИКС выигрывал турнир в 2011 году, "Локомотив" - в 2013 году. Высшим достижением "Зенита" является выход в 1/4 финала.

"Локомотив" - лучший после первого этапа

Российские клубы преодолели первый групповой этап Кубка Европы с разной степенью успешности. "Локомотив-Кубань", еще до начала сезона заявлявший о своих притязаниях на титул, великолепно провел этап, одержав десять побед в десяти матчах. Никому из других 23 участников предварительного этапа Еврокубка не удалось добиться такого результата. Краснодарский клуб по праву является одним из фаворитов нынешнего розыгрыша и наверняка уверенно выйдет в четвертьфинал из своего квартета.

УНИКС в свою очередь пробился в топ-16 со второго места в своей группе, выиграв семь матчей из десяти. Причем дважды казанцы проиграли турецкой "Дарюшшафаке", ведомой Дэвидом Блаттом. УНИКС также не скрывает желания во второй раз выиграть Кубок Европы, а форвард Морис Ндур отметил, что его команда способна конкурировать на самом высоком уровне.

"Мы уверенно закончили регулярный чемпионат, и теперь самое время нажать на кнопку и стартовать в топ-16 с другим мышлением. Я уверен в своих товарищах по команде, мы способны конкурировать на самом высоком уровне. И я знаю, что тренерский штаб сможет нас подготовить к следующему этапу. Нам нужно очень хорошо подготовиться и сконцентрироваться на следующем этапе", - заявил Ндур.

Наиболее сложным путь в топ-16 получился у "Зенита". Питерцы нестабильно провели первый этап и перед последним туром занимали четвертое место в своей группе. Победа в заключительном матче над турецким "Тофашем" стопроцентно выводила "Зенит" в следующий этап. В упорной борьбе команда Василия Карасева вырвала победу в гостевом матче (шестую в десяти играх), а вместе с ней и право сыграть в топ-16.

Матчи топ-16 пройдут по 7 февраля, четвертьфинальные серии до двух побед будут сыграны с 6 по 14 марта.