В Чечне мужчина расстрелял начальника отделения полиции

Сегодня в Чечне выстрелом в спину был убит начальник местного отделения полиции.

Пресс-служба МВД по Чечне сообщила: «Преступник нанес полицейскому подлый выстрел в спину, когда он выходил из продовольственного магазина. От полученных огнестрельных ранений полицейский скончался».

Данный инцидент произошел в селе Автуры Шалинского района республики. По оперативной информации, нападение совершил осужденный ранее житель этого же района 1990 года рождения.

По данным СМИ, подозреваемым в убийстве начальника отдела полиции Абубакара Устарханова является Хамзат Баймурадов. Отмечается, что после совершения преступления он взял оружие полицейского и скрылся на его машине.