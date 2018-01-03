В Донецкой области пропал без вести местный депутат

В Покровском районе Донетчины пропал без вести депутат Удачнянского сельского совета 54-летний Николай Бурым.

По информации, 10 дней его родные и близкие не знают о его местонахождении. Дочь пропавшего, Ольга, последний раз видела отца 25 декабря 2017 года. По ее словам, он собирался ехать в Покровск и в 06:00 вышел из дому.

Кроме того, односельчане видели мужчину по пути на электричку, когда он собирался в город. Затем связь с Николаем оборвалась.

О каких-либо ссорах накануне исчезновения своим родным Николай не рассказывал.

Кроме того, неизвестно, связано ли исчезновение депутата Николая Бурым с его деятельностью. Покровский отдел полиции объявил в розыск пропавшего мужчину.

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