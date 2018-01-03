В Харькове в многоэтажке возник пожар: есть жертвы

Сегодня ночью в жилом шестиэтажном доме по улице Библика в Харькове произошел серьезный пожар, в результате которого погибли 2 человека.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области сообщили, что пожар возник в квартире на шестом этаже и по деревянным конструкциям быстро распространился на соседнее жилое помещение и чердак.

Спасатели добавили: «Общая площадь пожара составила более 250 квадратных метров».

Отмечается, что двух человек, 50-летнюю хозяйку квартиры, где возник пожар, и ее 56-летнего сожителя, спасти так и не удалось, так как их тела обнаружили среди обломков.

В ходе борьбы с огнем спасатели эвакуировали 16 человек жителей верхних этажей.

Вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем.

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