В Киеве накрыли киностудию, которая снимала пропаганду для российских СМИ

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Крыма прекратили деятельность в Киеве двух пропагандистов, выполнявших заказы российских спецслужб.Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ."Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей столицы по заданию российских спецслужб размещали в сети Интернет антиукраинские видеоматериалы, которые впоследствии транслировались российскими СМИ", - рассказывают правоохранители.По их данным, злоумышленники периодически выезжали в РФ, где получали от своих кураторов соответствующие инструкции и деньги за выполненную работу."Студию для съемок и монтажа видеосюжетов они обустроили в частном доме в Киеве", - отмечается в сообщении.В СБУ рассказали, что подготовленные преступниками видеоматериалы содержат призывы к совершению насильственных действий против существующего конституционного строя, государственной власти, а также оправдывают экстремистские и террористические действия.