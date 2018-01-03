В оккупированном Алчевске местные жители напали на «полицейского ЛНР»

В одном из сообществ в соцсети сообщают, что вчера вечером, в оккупированном Алчевске, неизвестные напали на «полицейского» «ЛНР».

Сообщается, что сотрудник «Алчевского ГОВД МВД ЛНР» Андрей Скиба возвращался домой и на него напали в подъезде, били с ног и начали избивать. «Спасаясь» от нападавшего, Скиба достал табельное, и выстрелил в нападавшего, при этом второй нападавший убежал.

«Полицеский» ранил Новосельцева Петра Андреевича, 1992 г. р., который с ранением шеи был госпитализирован, а второй нападавший — Бойко Михаил Николаевич, 1989 г. р., с места происшествия скрылся.

Официальных данных по происшествия пока нет.

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